Спорт Уик-Энд

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«Такое впечатление, что со «Спартаком» одни вредители работают!»

«Такое впечатление, что со «Спартаком» одни вредители работают!»

Непривычно видеть «Спартак» на десять месте, всего в трех очках от зоны переходных матчей. Свое мнение по этому поводу «Спорт уик-энду» высказал член МОК, президент федерации тенниса России и преданный болельщик «Спартака» Шамиль Тарпищев.

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