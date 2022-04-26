«Такое впечатление, что со «Спартаком» одни вредители работают!»

Непривычно видеть «Спартак» на десять месте, всего в трех очках от зоны переходных матчей. Свое мнение по этому поводу «Спорт уик-энду» высказал член МОК, президент федерации тенниса России и преданный болельщик «Спартака» Шамиль Тарпищев.