Как бренды адаптируют исторические локации под шоурумы

В последние годы в Москве настоящий бум шоурумов, российские и международные бренды открывают свои представительства в знаковых местах столицы — от Столешникова переулка, который «обживается» практически заново, до креативных пространств вроде «ГЭС-2», в чьих стенах теперь тоже живут бренды.
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