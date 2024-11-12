Как бренды адаптируют исторические локации под шоурумы

В последние годы в Москве настоящий бум шоурумов, российские и международные бренды открывают свои представительства в знаковых местах столицы — от Столешникова переулка, который «обживается» практически заново, до креативных пространств вроде «ГЭС-2», в чьих стенах теперь тоже живут бренды.