🕯 В Ялте тоже скорбят о жертвах теракта в «Крокус сити холле» «Ялта скорбит. Со всей страной разделяем боль этой ужасной трагедии.
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🕯 В Ялте тоже скорбят о жертвах теракта в «Крокус сити холле» «Ялта скорбит. Со всей страной разделяем боль этой ужасной трагедии.