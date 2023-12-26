Тэхен отказался принять звонок Чонгука: «Мой лучший друг против общения с тобой»

АРМИ в личном блоге сасэна уже не первый день обсуждают инцидент, информацию о котором корейцу предоставил пользователь сети, который имеет непосредственное отношение к тренировочному лагерю Тэхена (Taehyung) из BTS.
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