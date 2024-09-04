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Bluetooth 6.0 принёс новую функцию “зондирование каналов”, которая может упростит...

Bluetooth 6.0 принёс новую функцию “зондирование каналов”, которая может упростит...

Bluetooth 6.0 принёс новую функцию “зондирование каналов”, которая может упростить и ускорить поиск потерянных вещейСообщество Bluetooth стремится развивать свою технологию, внедрять больше функций и включать больше устройств с целью расширения беспроводной связи, поскольку технологическое сообщество продолжает расти и расширяться.

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