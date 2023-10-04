Диверсант Швец опроверг обвинения в постановке. И обвинил СБУ в предательстве

Обвиняемый в атаке на русский самолёт заявил, что не является нанятым актёром.Николай Швец, гражданин Украины, задержанный в Белоруссии и обвинённый в совершении диверсии против русского самолёта А-50 на аэродроме "Мачулищи" под Минском, опроверг обвинения в игре на камеру.
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