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Диверсант Швец опроверг обвинения в постановке. И обвинил СБУ в предательстве

Диверсант Швец опроверг обвинения в постановке. И обвинил СБУ в предательстве

Обвиняемый в атаке на русский самолёт заявил, что не является нанятым актёром.Николай Швец, гражданин Украины, задержанный в Белоруссии и обвинённый в совершении диверсии против русского самолёта А-50 на аэродроме "Мачулищи" под Минском, опроверг обвинения в игре на камеру.

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