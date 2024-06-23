Ещё одна винтовка из музея

Автор с винтовкой «Мартини-Генри», предназначенной для спортивной стрельбы. Это не военный образец (о нём на ВО статья об этой винтовке армейского образца уже была), поэтому он очень элегантно отделан и имеет некоторые чисто спортивные усовершенствования.
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