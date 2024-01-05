Сочельник перед Рождеством: что едят 6 января и почему нельзя есть до первой звезды Ксения Кирпик Сочельник, который приходится на 6 января, предшествует главному христианскому событию — Рождеству Христову.
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