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Сочельник перед Рождеством: что едят 6 января и почему нельзя есть до первой звезды

Сочельник перед Рождеством: что едят 6 января и почему нельзя есть до первой звезды

Сочельник перед Рождеством: что едят 6 января и почему нельзя есть до первой звезды Ксения Кирпик Сочельник, который приходится на 6 января, предшествует главному христианскому событию — Рождеству Христову.

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