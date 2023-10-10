США позарились на турецкие С-400, но ещё не знают, какой "сюрприз" могли подготовить коварные русские

Турция под давлением США может передать американским оружейникам купленные у России ЗРК С-400 для разбора и изучения, но что толку? Этот слух дошел даже до Китая и тамошнее издание «Sohu» опубликовало размышления экспертов, которые не советуют американцам это делать.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии