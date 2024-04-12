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Спички - не игрушка

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Немцы готовят армию для пробития России. В бундесвере выделят отдельный род войск

Немцы готовят армию для пробития России. В бундесвере выделят отдельный род войск

КОТ  КОСТЯН Впервые со времен Холодной войны немцы решили начать готовиться воевать всерьез. Именно в таком порядке, а не сразу в пекло.

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