Китай привержен расширению высокоуровневой открытости внешнему миру - замминистра коммерции КНР

Пекин, 24 апреля /Синьхуа/ -- Китай продолжит расширять высокоуровневую открытость внешнему миру и защищать законные права и интересы предприятий с участием иноинвестиций, заявил в среду заместитель министра коммерции КНР и заместитель представителя Китая на международных торговых переговорах Лин Цзи.