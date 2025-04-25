Китай привержен расширению высокоуровневой открытости внешнему миру - замминистра коммерции КНР

Пекин, 24 апреля /Синьхуа/ -- Китай продолжит расширять высокоуровневую открытость внешнему миру и защищать законные права и интересы предприятий с участием иноинвестиций, заявил в среду заместитель министра коммерции КНР и заместитель представителя Китая на международных торговых переговорах Лин Цзи.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)