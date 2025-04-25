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Китай

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Китай привержен расширению высокоуровневой открытости внешнему миру - замминистра коммерции КНР

Пекин, 24 апреля /Синьхуа/ -- Китай продолжит расширять высокоуровневую открытость внешнему миру и защищать законные права и интересы предприятий с участием иноинвестиций, заявил в среду заместитель министра коммерции КНР и заместитель представителя Китая на международных торговых переговорах Лин Цзи.

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