Рассказываем, на какие изменения и показатели стоит обратить внимание, чтобы поддерживать организм в тонусе.

Каждый человек, независимо от возраста, должен заботиться о своем здоровье. Учитывая наши экологические условия и стрессы, важно не только раз в год проводить полный медицинский осмотр, но и самостоятельно контролировать важные показатели здоровья.
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