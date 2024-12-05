Какие паразиты могут жить в рыбе, которую мы покупаем

Рыба — это не только приятный на вкус, но и невероятно полезный продукт. Она является ценным источником белка, а также необходимых для крепкого здоровья микроэлементов и витаминов, что делает ее неотъемлемой частью рациона как для взрослых, так и для детей.
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