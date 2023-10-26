Для разминирования Запорожской области потребуются годы, считает сапер ВС РФ

Кассетные боеприпасы, присланные ВСУ от стран НАТО, усложняет процесс разминирования, полное обезвреживание всех снарядов может занять несколько лет, рассказал командир саперного взвода 539-го отдельного инженерно-саперного батальона с позывным «Сворог».