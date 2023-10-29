Действительно ли задерживание дыхания помогает не заразиться воздушно-капельным путем?

В новом исследовании ученые из Университета Цукуба (Япония) определили риск заражения вирусом COVID-19, визуализируя и измеряя поле потока аэрозольных частиц из выдыхаемого воздуха во время общения между людьми на близком расстоянии.
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