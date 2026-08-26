Как лечили зубы 300 лет назад — до стоматологов, наркоза и антибиотиков?

Еще 300 лет назад обычная зубная боль могла превратиться в ужасное испытание. Ни привычной анестезии, ни современных стоматологов у большинства людей не было, поэтому в ход шли способы, которые сегодня кажутся дикими.
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