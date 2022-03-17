Закон и Порядок

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Эксперт объяснил, для чего Москва пошла на переговоры с Киевом

Эксперт объяснил, для чего Москва пошла на переговоры с Киевом

Переговоры Москвы и Киева в условиях проведения российской военной операции выглядят достаточно странно и непонятно для многих обывателей.

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