Кандидат в президенты Кеннеди-младший заявил, что в США начнется революция

Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший в сети X* предрек революцию в стране. «Вопрос в том, будет ли она опираться на идеализм или будет захвачена темными, регрессивными силами», — сказал политик.
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