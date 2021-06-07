Сергей Кущенко: «УНИКС способен конкурировать с ЦСКА, однако что-то в механизме сломалось»

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко выразил сожаление в связи с тем, что УНИКС пока не может навязать серьезную борьбу ЦСКА в финале турнира.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх