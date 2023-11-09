Врач Болибок: Началась беспорядочная циркуляция разных штаммов COVID-19

На данный момент наблюдается беспорядочное распространение различных штаммов коронавируса, и увеличение числа зараженных связано не столько с распространением COVID-19, сколько с улучшением его диагностики.
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