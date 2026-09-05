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Бизнесмен убил и расчленил супружескую пару в Подмосковье из-за спора о земле

Обстоятельства преступления 27 августа 2026 года в деревне Лобаново городского округа Истра Московской области произошёл инцидент с участием бизнесмена Михаила, который выстрелил из пистолета Стечкина в супружескую пару у ворот их дома.

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