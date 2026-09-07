Лавров сравнил отказ Европы от российского газа с харакири

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал отказ европейских стран от российских энергоресурсов сознательным решением, которое наносит ущерб им самим.
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