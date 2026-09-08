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ФедералПресс

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Южная Корея в шоке: российский проект выставил Hanwha Ocean счет на 1 млрд долларов

Южная Корея в шоке: российский проект выставил Hanwha Ocean счет на 1 млрд долларов

МОСКВА, 8 сентября, ФедералПресс. Южнокорейская судостроительная компания Hanwha Ocean официально уведомила Корейскую биржу о получении запроса на арбитражное разбирательство от ООО «Арктик СПГ 2» – оператора одноименного проекта, принадлежащего НОВАТЭК.

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