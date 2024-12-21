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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хоккеист Яруллин о тренировках: «Великие спортсмены – Роналду или Леброн – говорят: «Залог успеха – дисциплина и самоконтроль». Хочется делать одну и ту же работу? Нет, но надо»

Защитник «Ак Барса», который встретился с юными хоккеистами, ответил, как поддерживать форму летом и заставлять себя тренироваться.

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