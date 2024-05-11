Основан Томский Политехнический Университет Томский политехнический университет был основан 11 мая 1896 году.
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Основан Томский Политехнический Университет Томский политехнический университет был основан 11 мая 1896 году.
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