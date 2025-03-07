Вячеслав Володин утверждает, что лидеры Франции, Великобритании, Польши и Украины, включая Макрона и Зеленского, используют конфликт на Украине для удержания личной власти, в то время как ЕС планирует перевооружение под руководством Урсулы фон дер Ляйен.