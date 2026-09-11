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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Карлос Сайнс о борьбе Леклера и Хэмилтона в Монце: «Когда в команде два быстрых пилота, всегда будут возникать такие ситуации»

Пилот « Уильямса », прежде выступавший за «Феррари», поделился мнением о борьбе Льюиса Хэмилтона и Шарля Леклера на старте Гран-при Италии .

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