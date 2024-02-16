Эксперт Трофимова заявила, что на рынке труда востребованными станут специалисты со знанием редких восточных языков

Преподаватель факультета технологического предпринимательства Университета "Синергия" Анастасия Трофимова в беседе с Тульской службой новостей заявила, что в 2024 году востребованными окажутся специалисты со знанием редких языков для построения новых партнерств в странах Востока.
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