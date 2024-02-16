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Эксперт Трофимова заявила, что на рынке труда востребованными станут специалисты со знанием редких восточных языков

Эксперт Трофимова заявила, что на рынке труда востребованными станут специалисты со знанием редких восточных языков

Преподаватель факультета технологического предпринимательства Университета &quot;Синергия&quot; Анастасия Трофимова в беседе с Тульской службой новостей заявила, что в 2024 году востребованными окажутся специалисты со знанием редких языков для построения новых партнерств в странах Востока.

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