Honeybee Robotics представила LUNARSABER: столбы с солнечными панелями для передачи энергии и связи на большие расстояния на Луне

Компания Honeybee Robotics, известная своими инновациями в области космических технологий и принадлежащая Blue Origin, предложила новое решение для миссии NASA Artemis, которое может решить многие проблемы, связанные с обеспечением постоянного присутствия человека на Луне.
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