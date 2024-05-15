Бывший вице-премьер Абрамченко привела Путину в пример Челябинскую область

Обсуждая перспективы нового нацпроекта «Экологическое благополучие» Виктория Абрамченко, в качестве вице-премьера курировавшая вопросы природоохраны, привела Владимиру Путину в качестве примера Челябинскую область.
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