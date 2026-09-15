Мой Дом 21
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Мой Дом 21

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Как выбрать формат бани и не потерять деньги: готовая или под заказ

Как выбрать формат бани и не потерять деньги: готовая или под заказ

За годы общения с самыми разными заказчиками я заметила одну закономерность: почти каждая история финансовых потерь начинается не с плохого проекта, а с неправильно выбранного способа строительства.

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