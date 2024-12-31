Риттер: Трамп должен прекратить поддержку Украины без требований к РФ

Оптимальным решением, к которому может обратиться Дональд Трамп для урегулирования украинского конфликта, является прекращение любого участия США в этом вопросе, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии