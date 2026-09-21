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Синоптик предупредил о странных зиме и лете в 2027 году

Синоптик предупредил о странных зиме и лете в 2027 году

В России зима 2026–2027 годов может быть аномально теплой и влажной, а лето — прохладным и дождливым.

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