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Фазы Луны на январь 2025 года: что говорит лунный календарь и как вести себя в разные периоды

Фазы Луны на январь 2025 года: что говорит лунный календарь и как вести себя в разные периоды

Фазы Луны на январь 2025 года: что говорит лунный календарь и как вести себя в разные периоды Евгения КомароваЛунный календарь на январь 2025 года включает в себя все фазы Луны, такие как новолуние, полнолуние, а также периоды растущей и убывающей Луны.

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