Игорь Комаров провел в Пензе заседание Совета ПФО по поддержке участников СВО

В Пензе 3 июля полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров провёл заседание Совета округа, посвящённое совершенствованию подходов к социализации и мерам поддержки участников специальной военной операции и их семей в регионах ПФО.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии