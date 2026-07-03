Игорь Комаров провел в Пензе заседание Совета ПФО по поддержке участников СВО

В Пензе 3 июля полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров провёл заседание Совета округа, посвящённое совершенствованию подходов к социализации и мерам поддержки участников специальной военной операции и их семей в регионах ПФО.