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ГТРК Татарстан

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Игорь Комаров провел в Пензе заседание Совета ПФО по поддержке участников СВО

В Пензе 3 июля полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров провёл заседание Совета округа, посвящённое совершенствованию подходов к социализации и мерам поддержки участников специальной военной операции и их семей в регионах ПФО.

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