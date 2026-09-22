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Газета.ру

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Актриса Хаматова рассказала, что отказалась играть "Бред" на русском языке

Актриса Хаматова рассказала, что отказалась играть "Бред" на русском языке

Актриса Чулпан Хаматова рассказала в интервью New York Times, что не стала ставить пьесу Эжена Ионеско «Бред» на русском языке, несмотря на многочисленные предложения о гастролях по Европе.

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