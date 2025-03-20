Медведев: снятие западных санкций в ряде случаев не пойдет на пользу бизнесу РФ

Снятие западных санкций в ряде случаев не пойдет на пользу бизнесу РФ. Соответствующее заявление сделал заместитель председателя отечественного Совета безопасности Дмитрий Медведев, отвечая на вопрос ТАСС о возможном возвращении западных компаний.
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