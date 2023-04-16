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"МК": Пригожин заявил о передаче Украине пленных военнослужащих из Бахмута на Пасху

"МК": Пригожин заявил о передаче Украине пленных военнослужащих из Бахмута на Пасху

Пресс-служба главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина опубликовала видео, на котором запечатлен диалог между его руководителем и одним из бойцов ЧВК "Вагнера", возможно, одним из командиров.

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