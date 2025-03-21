Музей Победы отметит 100-летие Иннокентия Смоктуновского

В честь 100-летия со дня рождения выдающегося актера и участника Великой Отечественной войны Иннокентия Смоктуновского Музей Победы подготовил ряд мероприятий, которые позволят посетителям глубже погрузиться в жизнь и творчество артиста.
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