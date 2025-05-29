Свет звезды: в Москве состоялся бенефис народной артистки РФ Марии Александровой

В Музыкальном театре имени К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко при полном аншлаге состоялся бенефис прима-балерины, народной артистки РФ Марии Александровой, возглавляющей сейчас Академию хореографии Севастополя.
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