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Свет звезды: в Москве состоялся бенефис народной артистки РФ Марии Александровой

Свет звезды: в Москве состоялся бенефис народной артистки РФ Марии Александровой

В Музыкальном театре имени К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко при полном аншлаге состоялся бенефис прима-балерины, народной артистки РФ Марии Александровой, возглавляющей сейчас Академию хореографии Севастополя.

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