В Уфе подросток на Жигулях решил подрифтить на оживленной улице (видео)

В Уфе поймали подростка, катавшегося на ВАЗ-2107 и устроившего дрифт на оживленной улице. «Героя» полиция отследила по соцсетям, где нашелся видеоролик – в нем видавшая виды белая «семерка» выделывает кренделя на улице Ленина, создавая максимум неудобств и опасностей окружающим.