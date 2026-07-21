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Пункт-А

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Астраханские городские мосты готовят к эшелонированной обороне

Астраханские городские мосты готовят к эшелонированной обороне

Управление дорожного хозяйства и транспорта администрации Астрахани объявило открытый электронный конкурс на оказание услуг по защите городских объектов транспортной инфраструктуры от актов незаконного вмешательства.

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