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Эмилия Кларк боялась, что её уволят из сериала "Игра престолов" после того, как она перенесла два инсульта

Эмилия Кларк боялась, что её уволят из сериала "Игра престолов" после того, как она перенесла два инсульта

Эмилия Кларк рассказала, как боялась, что боссы сериала "Игры престолов" уволят её из популярного сериала HBO после того, как она перенесла два инсульта.

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