Министр обороны Польши Косиняк-Камыш: Трамп пока не решил, что делать с Украиной

Дискуссия в США по поводу урегулирования украинского кризиса продолжится. Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил журналистам, что избранный президент Дональд Трамп еще не принял окончательного решения.
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