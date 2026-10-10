У Глушенкова 8 голов в 9 матчах РПЛ. Хавбек «Зенита» дважды забил «Краснодару» и обогнал Соболева в списке бомбардиров

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Максим Глушенков опередил Александра Соболева по голам в сезоне Альфа-Банк РПЛ . Полузащитник « Зенита » сделал дубль в матче с « Краснодаром » в 10-м туре чемпионата России (2:0, первый тайм).