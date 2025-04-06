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Царьград

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"Трактор" пробился в четвертьфинал Кубка Гагарина, обыграв "Адмирал" 2:0

"Трактор" пробился в четвертьфинал Кубка Гагарина, обыграв "Адмирал" 2:0

Хоккейный клуб "Трактор" из Челябинска одержал победу над "Адмиралом" из Владивостока в шестой игре плей-офф КХЛ со счетом 2:0.

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