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Защитник «Трактора» Дронов: «Не понимаю перекрестный плей-офф. 3-й год подряд в полуфиналах три команды Востока и одна Запада – все показательно»

Защитник « Трактора » Григорий Дронов поделился мнением о перекрестном плей-офф в КХЛ. – Четыре лучших команды регулярки вышли в решающую стадию плей-офф, и впервые за долгое время мы могли бы увидеть восточный финал Кубка Гагарина.

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