В Абхазии готовится вооруженный мятеж. Все начнется после выборов:«Абхазская молния»

По информации телеграм-канала Абхазская молния, кандидат на выборы президента от оппозиции Адгур Ардзинба уже дал санкцию на плавную подготовку своего электората к тому, чтобы оспорить итоги февральских выборов.
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