Полицейские так торопились с обыском, что повредили забор

Они хотели сделать своим «клиентам» сюрприз, но выдали себя тем, что забор рухнул под ними. Инцидент произошел в румынском городе Слобозия, когда сотрудники правоохранительных органов проводили обыск в одном из зданий.
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