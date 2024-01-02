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МЧС напоминает жителям Тверской области о правилах пожарной безопасности

МЧС напоминает жителям Тверской области о правилах пожарной безопасности

В целях предупреждения пожаров сотрудники Главного управления МЧС России по Тверской области рекомендуют гражданам: обратить внимание на обеспечение требований пожарной безопасности в квартирах, домовладениях, на территориях приусадебных участков, садоводческих кооперативах и в частном секторе; проверить состояние электрооборудования, целостность выключателей, розеток, электропроводки, по возможности провести ремонтные работы с целью исключения возникновения пожаров по данным причинам; не оставлять малолетних детей без присмотра.

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