МЧС напоминает жителям Тверской области о правилах пожарной безопасности

В целях предупреждения пожаров сотрудники Главного управления МЧС России по Тверской области рекомендуют гражданам: обратить внимание на обеспечение требований пожарной безопасности в квартирах, домовладениях, на территориях приусадебных участков, садоводческих кооперативах и в частном секторе; проверить состояние электрооборудования, целостность выключателей, розеток, электропроводки, по возможности провести ремонтные работы с целью исключения возникновения пожаров по данным причинам; не оставлять малолетних детей без присмотра.